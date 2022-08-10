Власти Кургана держат на постоянном контроле ремонт Некрасовского путепровода и Кировского моста

В Кургане продолжается ремонт Некрасовского путепровода и ремонт Кировского моста через реку Тобол. Оба объекта по личному поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова на особом контроле у властей муниципалитета. Глава Кургана Елена Ситникова и директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков ежедневно контролируют ход ремонтных работ. Очередной выезд состоялся 9 августа.

Елена Ситникова отметила, что при поддержке правительства области в этом году удалось привлечь беспрецедентное финансирование на приведение в порядок мостов и дорог, на состояние которых в том числе неоднократно жаловались горожане.

«Капитальный ремонт городских мостовых конструкций, приведение мостов и путепроводов в нормативное состояние – давняя мечта курганцев, – отметила Глава города Елена Ситникова. – Жители города неоднократно обращались с просьбой о приведении курганских путепроводов и мостов в порядок. В этом году было выделено беспрецедентное финансирование на приведение в порядок сразу нескольких объектов, значимых для горожан, на состояние которых ранее поступали жалобы».

По словам Елены Ситниковой, на Некрасовском путепроводе 25 августа в 24.00 часа планируется открыть по временной схеме автомобильное движение по центру путепровода в обоих направлениях. Для автомобилей будут открыты вторая и третья полосы, движение по путепроводу восстановится. При этом ремонтные работы на боковых консолях путепровода продолжатся. Полностью ремонт Некрасовского путепровода будет завершен, согласно контракту, в ноябре текущего года.

Начальник участка Михаил Гоцуляк, на объекте работает 15 человек, основные работы в настоящее время ведутся на подходах к путепроводу, на шкафных конструкциях. Параллельно идут работы по устройству цоколя. Рабочие заканчивают монтаж закладных деталей под устройство барьерного ограждения.

Глава Кургана попросила горожан не рисковать жизнью и здоровьем, не ходить по Некрасовскому путепроводу, пока на нем идут ремонтные работы. В настоящее время путепровод представляет собой строительную площадку, где имеют право находиться только сотрудники подрядной организации и представители контролирующих органов, подчеркнула глава города.

Когда восстановится движение по Некрасовскому путепроводу, начнутся ремонтные работы на Чеховском путепроводе (Галкинском переезде).

В начале августа стартовал капитальный ремонт Кировского моста, предусматривающий полную замену всей верхней части мостовой конструкции. Останутся только опорные балки, которые будут отремонтированы. Мост станет более удобным, а главное – безопасным и для водителей, и для пешеходов, также будут сделаны подъезды к мосту и установлено новое освещение.

«Подрядная организация работает на совесть, с опережением графика. В результате горожане получат качественный современный мост, соответствующий всем нормативам. Подрядчик планирует открыть пешеходное движение по мосту до конца текущего года. Кстати, пешеходная часть обновленного Кировского моста будет немного расширена», - пояснила Елена Ситникова.

С 8 августа на перекрестке улицы Свободы и шоссе Тюнина работает светофор, до этого движение транспорта и пешеходов в ручном режиме регулировали дополнительные экипажи ДПС. За это время на данном участке не произошло ни одного ДТП, пробок и заторов не наблюдается, отметила Елена Ситникова.

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