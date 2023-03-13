Власти Кургана: На реке Тобол готовятся пилить лед

В рамочном формате противопаводковых мероприятий ежегодно на реке Тобол производится резка льда. Она пройдет в два этапа, сообщили в администрации Кургана.

Сегодня у курганской плотины начались подготовительные мероприятия перед распиловкой льда на реке в рамках первого этапа, которая заключается в нанесении разметки. Однако к ледорезным работам в районе гидроузла сотрудники АО «Водный Союз» непосредственно приступят 16 марта, уточнили в администрации города.

У Кировского моста наносить разметку и расчищать лед собираются 21-22 марта, а 23 марта начнутся работы по его распиловке.

Проведение ледорезных работ может обезопасить гидротехнические сооружения от возможных заторов льда при вскрытии реки, полагают местные специалисты.

В АО «Водный союз» предположили, что перед весенним половодьем работники предприятия могут распилить около 23 тысяч квадратных метров ледового поля.

Фото администрации Кургана.

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