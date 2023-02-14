Власти Кургана начали готовиться к весеннему паводку

В администрации Кургана под председательством главы города Елены Ситниковой прошло совещание, на котором главной темой стала подготовка к пропуску весенних вод.

Гидролог Курганского гидрометцентра Татьяна Колодистая обмолвилась, что предварительный прогноз будет составлен только через месяц.«Он составляется по данным снегосъёмки на последний день февраля. Многое будет зависеть от темпов таяния снега», - пояснила Колодистая.

Представитель Нижне-Обского бассейнового водного управления Антонина Плаксина проинформировала о запасах воды в снеге в бассейнах рек Уй и Тобол, водохранилищах в Казахстане и Челябинской области. С ее слов, графики сработки водохранилищ будут сформированы в третьей декаде марта. Также на март текущего года в рамках межправительственного соглашения запланирован выезд специалистов, задействованных в безаварийном пропуске весенних вод, в город Кустанай для уточнения ситуации по бассейну Тобола.

Городские власти планируют в скором времени начать работы по расчистке гребня дамбы, проезда к колодцам и съездов от снега, восстановление тела гидротехнических сооружений, и провести ревизию ревизия задвижек. Также специалисты готовят технику для отогрева водовыпусков на ливневых коллекторах. Работы по прогреву и пропариванию ливневой канализации начнутся при положительной температуре и активном снеготаянии.

Глава города поручила управлению образования составить списки семей с детьми, проживающих на территории садоводств и дачных кооперативов.

На случай масштабного паводка, который будет угрожать подтоплением городских кварталов, будут изменены схемы движения общественного транспорта.

Также местная власть в сотрудничестве с предпринимателями должна решить вопросы по обеспечению людей водой, продовольствием, медикаментами и товарами первой необходимости.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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