Власти Кургана не довольны содержанием управкомпаниями дворовых территорий

Многие управляющие организации неудовлетворительно содержат дворы многоквартирных жилых домов. Участники выезда отметили некачественную уборку входных групп подъездов от снега и наледи, контейнерные площадки загромождены крупногабаритным мусором. Грязно на придомовых территориях.

На станции Галкино жильцы пожаловались на неудовлетворительную работу УК, которая не проводит текущий ремонт в подъездах. Тротуары, подходы к подъездам, входные группы, отмостки, междворовой проезд некачественно очищаются от снега и наледи, с козырьков подъездов не убран снег, лежат ледяные глыбы. По проспекту Конституции некачественно очищены от снега и наледи подходы к подъездам.

Директор департамента ЖКХ Кургана Роман Медведев по итогам проверки сообщил, что в ближайшее время руководители всех управляющих организаций, действующих на территории микрорайона Энергетики, а также Кулацкого микрорайона, будут приглашены в администрацию города на рабочую встречу. Квартальные смотрители Административно-технической инспекции предварительно составят материалы по выявленным нарушениям. В конце недели будет проведен контрольный выезд во дворы домов микрорайонов Энергетики и Кулацкий.