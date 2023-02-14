Власти Кургана объяснили, почему не открывают ЖД-переезд у Чеховского моста

15 февраля, с 10.00 часов утра движение легкового транспорта по Чеховскому путепроводу будет осуществляться в реверсивном режиме. Грузовой и общественный транспорт будет следовать в объезд. Почему нельзя было на время ремонта открыть переезд через железнодорожные пути между улицами Галкинский переезд и Электровозной? Как сообщили в департаменте развития городского хозяйства, вопрос о возможности открытия проезда между ул. Электровозной и ул. Галкинский переезд прорабатывался.

По информации ЮУЖД, в соответствии с требованиями условий эксплуатации железнодорожных переездов, утвержденных приказом Минтранса РФ, открытие железнодорожных переездов на путях общего пользования при пересечении трех и более путей не допускается. Этот участок является зоной движения железнодорожных составов, которые следуют через станцию Курган по Южно-Уральской железной дороге. В соответствии с требованиями безопасности, поезда проходят его с низкой скоростью, поэтому большую часть суток переезд занят железнодорожным транспортом. При этих условиях единственно возможными вариантами организации проезда являются реверсивная схема движения по одной полосе путепровода и объездные пути.