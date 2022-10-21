Власти Кургана помогли семье мобилизованного отремонтировать кровлю дома

Власти Кургана в течение текущей недели продолжали отрабатывать вопросы с семьями мобилизованных граждан. Об этом написала в личном телеграм-канале глава областного центра Елена Ситникова.

«Стараемся помочь каждому и не оставить людей без нашей поддержки. В микрорайоне Глинки жене мобилизованного курганца помогли отремонтировать кровлю в частном доме, заменили изношенный шифер на металлочерепицу и восстановили дымоход. Матери, у которой был мобилизован сын, помогли с ремонтом потолка, оштукатурили и покрасили. Еще одной семье отремонтировали септик. Другой семье оказала помощь управляющая компания. По просьбе семьи провели дезинсекцию подвала дома. На очереди - еще несколько обращений курганцев. Среди них – замена батареи и проводки, а также другие коммунальные вопросы. Никого не оставим без внимания и нашей помощи», - заверила глава Кургана.

Елена Ситникова напомнила, что для получения комплекса мер поддержки семьи мобилизованных могут обращаться по телефонам главного управления социальной защиты населения.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков, рассказывая о поддержке семей мобилизованных зауральцев, заявил:«Работа с семьями мобилизованных идёт в постоянном режиме. Спрашиваю сам. Запросов на помощь много, и они разные, исходя из конкретных проблем каждой семьи. На своде - главы округов и отделы соцзащиты».

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