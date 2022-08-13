Власти Кургана пообещали сохранить транспортную доступность для горожан

Власти Кургана готовятся к переходу на регулируемый тариф, что позволит оградить горожан от резкого необоснованного повышения цен на проезд в общественном транспорте. Сейчас, при нерегулируемом тарифе, многое зависит непосредственно от перевозчика, который не всегда может обосновать составляющую цены билета.

Переход на регулируемый тариф – часть работы по модернизации системы общественного транспорта, главная цель которой решить проблемы и вопросы которые поступают от горожан.

Проект новой маршрутной сети города Кургана разработан на основе обследования пассажиропотока в Курганской агломерации, которое в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги провело РОСДОРНИИ.

Модернизация будет проходить поэтапно. Сейчас принимают предложения от горожан и перевозчиков. Как отметила глава города Кургана Елена Ситникова, большинство перевозчиков положительно оценивают новую систему маршрутов, которая позволит сохранить транспортную доступность для горожан всех микрорайонов города.

Помимо регулируемого тарифа плюсы новой системы для горожан – контроль за строгим соблюдением графика движения на маршрутах, обновление парка автобусов.

Положительные изменения для перевозчиков: освобождение от уплаты НДС, предоставление федеральных и региональных мер поддержки для обновления автопарка, исключение из новой маршрутной сети дублирующих маршрутов.

Перевозчики, которые будут обсуживать маршруты, будут выбираться по конкурсу.

Сейчас все перевозчики, которые сейчас работают на муниципальной маршрутной сети, возят пассажиров на основании свидетельств. В связи с тем, что в ближайшее время в городе начнет действовать новая маршрутная сеть, свидетельства на осуществление перевозок с истёкшим сроком действия продлеваться не будут. В случае если у перевозчика истёк срок свидетельства, чтобы сохранить транспортную доступность для горожан изменения будут вноситься в действующие маршруты. Так, 15 августа истекает срок действия свидетельств на маршруты № 368 и № 381.

Для жителей ул. 9 Мая внесены изменения в путь следования маршрута № 320 «ул. Криволапова – ул. Лескова». Автобусы этого маршрута будут заезжать на остановочный пункт «ул. 9 Мая».

Также остановочный пункт «ул. 9 Мая» продолжат обслуживать маршруты:

№ 12 «Телецентр – ул. Халтурина (отдельные рейсы до «АО «НПО «Курганприбор»)»;

№ 312 «ул. Криволапова – ул. Халтурина».

Обслуживание остановочного пункта «ул. Достоевского» будет осуществляться маршрутами:

№ 2 «ул. Достоевского – АО «НПО «Курганприбор» (отдельные рейсы до Зайковского кладбища);

№ 20 «Госпиталь – ул. Достоевского»;

№ 30 «Вокзал – ул. Достоевского»;

№ 327 «ул. Достоевского – пос. Сиреневый (в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»)»;

№ 329 «ул. Достоевского – ОАО «Синтез»;

№ 330 «ул. Достоевского – 1 микрорайон», воспользовавшись которыми, жители могут добраться в любой район города.

Что касается заявлений некоторых перевозчиков о том, что сокращение маршрутов грозит потерей работы водителям.

У перевозчика, обслуживающего маршруты № 368 и 381, на обслуживании находится еще 5 маршрутов. В случае нежелания работников продолжать трудовую деятельность на данном предприятии, другие перевозчики готовы трудоустроить их в свои организации. По данным главного управления по труду и занятости населения, актуальные вакансии от перевозчиков есть.

По информации администрации Кургана.