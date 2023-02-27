Власти Кургана после снегопада усилили контроль за уборкой дворов

В Кургане власти усилили контроль за уборкой дворов.

«В последние дни календарной зимы погода не балует. Видимо, зима не хочет уходить из Кургана. В ближайшие дни, сегодня и завтра, по прогнозу синоптиков - снег и мокрый дождь. Дорожные и коммунальные службы в ежедневном режиме ведут очистку закрепленных за ними территорий, при необходимости обрабатывая их противогололедными материалами», - написала в своём телеграм-канале глава города Елена Ситникова.

Сегодня на улицах города работают порядка 70-ти дорожных рабочих и 65 единиц техники. Очистку дворов от снега ведут и управляющие организации.

«Будьте внимательны и осторожны особенно при переходе проезжих частей. Не оставляйте детей без присмотра. Если возможно, то следует отказаться от поездок на дальние расстояния. Берегите себя!» - обратилась к горожанам глава Кургана.

На следующий день после проверки содержания придомовой территории, если на ней были обнаружены нарушения, руководители и специалисты Департамента ЖКХ выезжают на данную территорию повторно. Если нарушения не устранены, материалы направляют в управление административной практики департамента развития городского хозяйства и Государственную жилищную инспекцию Курганской области для принятия соответствующих мер, уточнили в пресс-службе администрации города.

Управляющие организации обязаны своевременно очищать дворовые территории от снега, а также при необходимости обрабатывать их противогололедными материалами.

Если управляющая организация систематически нарушает требования к обслуживанию дома, подъезды и дворы не убираются и не ремонтируются, несмотря на то, что собственники оплачивают услуги, – жильцы могут ее сменить. Помощь и поддержку жителям многоквартирных домов в смене управляющей организации готовы оказать в Госжилинспекции, куда можно обратиться по телефону: 43-21-45, а также в департаменте ЖКХ администрации города Кургана по телефону: 42-85-00.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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