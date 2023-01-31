Власти Кургана рассказали, как объезжать Чеховский мост

Движение будет осуществляться по временной реверсивной схеме с использованием светофоров. После окончания демонтажа Чеховский путепровод полностью закроют для движения транспорта.

По словам директора Департамента развития городского хозяйства Андрея Плешкова, уехать из Заозерного в город можно будет по проспекту Голикова через проспект Машиностроителей, либо через Северный микрорайон по улицам Панфилова, Гвардейская, Земнухова и далее на Омскую по направлению к Некрасовскому путепроводу.

«Для пассажиров также разработана схема движения. Автобусы будут доезжать до остановки «2-й микрорайон». Там пассажиры будут организованно выходить, переходить через железнодорожный организованный переход по светофору, где установлены турникеты, на улицу Загородную. На остановке они будут садиться в автобус с этим же номером и смогут продолжать движение в сторону города по этому же билету», - пояснил Андрей Плешков.

Один из предполагаемых вариантов объезда - это выезд с улицы Мостостроителей на улицу Загородная под железнодорожными путями. По словам Андрея Плешкова, в ближайшее время там будет установлен светофорный комплекс для регулировки движения, чтобы пешеходы и автомобилисты не создавали друг другу препятствий.

Ремонт Бурово-Петровского моста будет проводиться без полного закрытия. Движение будет осуществляться по одной из полос. Транспортная доступность в этом направлении сохранится, подчеркнули в администрации города.