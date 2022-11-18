Власти Кургана рассказали о ходе ремонтных работ на улице К. Мяготина

На улице К. Мяготина идет масштабная замена канализационных и водопроводных сетей. Сегодня очередное выездное совещание на объекте провел директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана Роман Медведев, сообщает администрация города Кургана.

По словам директора подрядной организации ООО СМК «Артель» Вадима Рупакова, на участке улицы К. Мяготина от Пролетарской в направлении Томина продолжаются работы по монтажу канализационного коллектора диаметром 1000 мм. На данный момент проложено порядка 280 метров трубопровода. Работы ведутся в соответствии с графиком.

На участке от улицы Тобольной к улице Томина смонтировали более 40 метров канализационного коллектора диаметром 600 мм. На участке от улицы Тобольной в направлении дома № 75 по улице Коли Мяготина проложено около 50 метров канализационного коллектора диаметром 1000 мм. Рабочие приступили к монтажу канализационного колодца. На этих участках есть незначительное отставание от графика.

Фото администрации города Кургана.