Власти Кургана рассказали о строительстве дороги по улице Елисеева

Строительство новой автодороги на улице Елисеева в Заозерном реализуется по поручению губернатора Вадима Шумкова. При поддержке регионального правительства областной центр получил инфраструктурный бюджетный кредит.

Протяжённость нового дорожного полотна составляет более 1,6 километра. По двухгодичному контракту строительные работы должны быть завершены в сентябре 2023 года. Новая дорога соединит между собой 7-й и 16-й микрорайоны.

По информации администрации Кургана, бригады подрядной организации готовят основание для дорожного полотна на участке от Шадринского тракта до перекрестка с улицей Епишева. Одновременно ведется прокладка ливневой канализации. На данный момент по обе стороны дороги смонтированы приемные колодцы ливневой канализации и большая часть трубопровода. В ближайшие дни на объект будет завезен песок для дальнейших подготовительных работ к обустройству дорожной одежды.

«Заозерный микрорайон комплексно развивается: активно ведется жилищное строительство, строятся объекты социальной сферы и новые дороги. Всё это, включая автомобильную дорогу по улице Федота Елисеева, поможет в ближайшее время обеспечить транспортную доступность и повысить качество жизни горожан», – утверждает заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов, который провел сегодня выездное совещание на объекте.

Отметим, что в Заозерном жилом массиве в текущем году открылись несколько новых детских садов, на стадии завершения строительных работ детская поликлиника, продолжается возведение школы на 1500 мест и бассейна Курганского госуниверситета, благоустраивается парк в 4-м микрорайоне.

Фото администрации города Кургана.

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