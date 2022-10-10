Власти Кургана рассказали о запуске тепла в центре города

В Кургане продолжаются работы по запуску тепла и регулировке температурного режима в квартирах. В течение сегодняшнего дня руководители и специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства продолжают контрольные объезды теплопунктов и многоквартирных домов и на месте точечно отрабатывают вопросы подачи теплоносителя.

На контроле ДЖКХ остаются проблемные дома и адреса, по которым поступили жалобы от населения на горячую линию департамента жилищно-коммунального хозяйства. По результатам совместной работы теплоснабжающих организаций, УК и городского департамента ЖКХ были запущены многоквартирные дома по ул. Радионова, 16, 56, 58, 60, четыре дома по ул. Пушкина, три дома по ул. К.Мяготина, три дома по ул. Красина, а также дома по ул. Товарной, Станционной и С.Васильева.

Предприятие «Прометей» в течение вчерашнего дня запустило 6 домов в пер.Механическом, дома 39б, 39г, 39ж по ул. Ястржембского, дома 11 и 11а по пр.Машиностроителей, два дома по ул. К. Мяготина, а также несколько многоквартирных домов в микрорайоне Черемухово.

Несколько домов пока не получают ресурс из-за порывов на разводящих сетях, которые устраняются теплоснабжающей организацией, пояснили в администрации областного центра.

Несколько десятков многоквартирных домов смогли запустить в воскресенье: по ул. Станционной, 46 и 62, Гоголя, 103, 105, 107, К. Мяготина, 101, 169 и многие другие.

Работы по подключению к теплу жилых домов продолжатся.

По словам директора департамента ЖКХ Медведева, специалисты в ручном режиме могут отрабатывать вопросы подачи тепла в дома и квартиры. «Где-то причина кроется в закрытой задвижке, где-то ресурс не подается из-за порыва на воде в дом или на разводящих сетях. Все эти вопросы мы отрабатываем с теплоснабжающими организациями и УК . Эта работа будет продолжена до тех пор, пока ресурсом надлежащего качества не будет обеспечен каждый потребитель, - пообещал курирующий ЖКХ областного центра чиновник.

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