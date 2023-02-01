Власти Кургана собрали перевозчиков, чтобы обсудить состояние автопарка

Глава Кургана Елена Ситникова собрала в администрации руководителей компаний-перевозчиков, обслуживающих городские маршруты по регулируемому и нерегулируемому тарифам.

«Все требования безопасности, в том числе к исправности транспортных средств, должны соблюдаться в обязательном порядке всеми перевозчиками, поскольку от этого зависит жизнь и здоровье граждан. А компании-перевозчики, вне зависимости от того, работают ли они на старой или на новой маршрутной сети, обязаны строго соблюдать как требования законодательства, так и условия договоров с администрацией Кургана», - напомнила Елена Ситникова.

По данным ГИБДД с начала года в Кургане зарегистрированы 2 дорожно-транспортных происшествия, по предварительным данным, произошедших по вине водителей общественного транспорта. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 154 административных правонарушения, причем большая их часть совершается одними и теми же водителями.

В прошлом году осмотрено более 2900 транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, 1100 из них не смогли пройти техосмотр с первого раза. Были случаи, когда транспортные средства выпускались на линию с техническими неисправностями.

«На решение этих проблем направлена транспортная реформа. Её конечная цель - повышение качества обслуживания пассажиров», - прокомментировал директор Транспортного управления Кургана Павел Коваленко.

Чтобы избежать гонок и нарушений правил дорожного движения, из новой маршрутной сети исключены дублирующие маршруты. Перевозчиками, которые работают на новых маршрутах, запланирована постепенная замена подвижного состава. В этом году должны обновиться порядка 30% транспортных средств.