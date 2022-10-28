Власти Кургана создадут праздничную атмосферу на улицах города

В Кургане здания магазинов, офисов, предприятий украсят к Новому году. Глава города Елена Ситникова поручила проследить за этим департаменту экономического развития.

Жителям многоквартирных домов праздничное настроение создадут управляющие компании. Как отметили в пресс-службе горадминистрации, многие из них ещё в предыдущие годы закупили для украшения входных групп подъездов гирлянды. Некоторые УК по традиции устанавливают во дворах ёлки, заливают горки.

К концу ноября украсят и учреждения социальной сферы. В садиках и школах для малышей и их родителей объявят творческие конкурсы.

Традиционные новогодние конкурсы на лучшее украшение многоквартирных домов, балконов, домов в частном секторе, здания офисов и магазинов пройдут без финансирования, сообщили в пресс-службе администрации города. Деньги будут направлены на поддержку курганцев, мобилизованных для участия в специальной военной операции.

- Новый год – один из самых любимых праздников, поэтому, несмотря на отказ от приобретения новых украшений, мы постараемся создать праздничную атмосферу на улицах нашего любимого города. Как и в предыдущие годы, к Новому году город будет украшен. Обязательно пройдут новогодние представления для детей. Все это мы сделаем своими силами, за счет имеющихся ресурсов, - отметила Елена Ситникова.

Фото Николая Пушилина.

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