Власти Кургана требуют от подрядчика ускорения работ по прокладке новой теплотрассы на Горького

Бригады Курганской генерирующей компанией выполнили промывку и опрессовку сетей от улыц Томина до М.Горького, 74. От Томина до Володарского продолжаются земляные работы и засыпка траншеи. На сегодня осуществляется засыпка песком. В ближайшие дни подрядчик приступит к засыпке щебнем, сообщили в администрации областного центра.

На участке от улицы Ленина до Пролетарской продолжаются работы по укладке лотков и монтажу трубы. От улицы Пролетарской до улицы Савельева завершен демонтаж старых верхних и нижних лотков и трубопровода, ведется укладка бетонного основания.

Кроме того, в связи с прокладкой трубопровода временно закрыты для движения перекрестки улиц Ленина и М. Горького (с 23:00 часов 2 сентября 2022 года до 23:00 часов 12 сентября 2022 года) и улиц Пролетарская и М.Горького (с 8:00 часов 4 сентября 2022 года до 6:00 часов 15 сентября 2022).

Директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев указал подрядчику на необходимость ускорить темпы работ на всех этапах, подчеркнув, что в настоящий момент многие горожане в связи с проведением капитального ремонта испытывают трудности с подачей горячего водоснабжения.

«Наша общая задача сделать так, чтобы горячая вода вернулась в квартиры горожан как можно быстрее», - цитирует Медведева пресс-служба администрации Кургана.