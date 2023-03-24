Власти Кургана устроили профилактические облавы на садоводческие кооперативы

В Кургане перед введением особого противопожарного режима проводятся межведомственные рейды по садоводческим кооперативам. В них участвуют специалисты управления по делам ГО и ЧС, работников прокуратуры, сотрудники полиции и МЧС.

Проверяющие хотят выявить как можно больше нарушителей требований пожарной безопасности.

По словам участников рейда, в некоторых садоводствах на въездах отсутствуют схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения. Есть садоводческие кооперативы, где перекрыт проезд для пожарной техники разными предметами. Также проверяющие обращают внимание на неубранный мусор, порубочные остатки, сухую растительность. В некоторых садоводствах требуется произвести покос травы.

После вручения уведомления проводится повторная проверка.

Специалисты АТИ, в свою очередь, выявляют нарушения правил благоустройства, которые могут привести к возгоранию. Если нарушения не устраняются своевременно, соответствующие материалы направляются в управление административной практики департамента развития городского хозяйства для принятия мер административного воздействия, вплоть до жесткого наказания.

В администрации Кургана говорят, что межведомственные рейды пройдут в 200 садоводствах, расположенных в черте города.

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