Власти Кургана запретили посещать городские леса

С 5 по 24 августа 2022 года на территории Кургана в целях предупреждения лесных пожаров введен запрет на посещение городских лесов и въезд в них транспортных средств, за исключением зоны отдыха «Голубые озера». Соответствующее постановление подписала глава города Елена Ситникова.

Департаменту архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана поручено организовать работы по ограничению доступа граждан в городские леса (установку шлагбаумов, отсыпку съездов в леса, установку предупредительных аншлагов и т. д.). Также Департаменту архитектуры, строительства и земельных отношений поручено организовать патрулирование территории лесов на территории города Кургана, обратив особое внимание на лес, граничащий с зоной отдыха «Голубые озера».

7-му пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Курганской области рекомендовано провести необходимые мероприятия по повышению готовности к тушению возможных пожаров в лесах на территории города Кургана.

По информации администрации Кургана.

Фото Николая Пушилина.

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