Власти Кургана заявили, что пробы воды в официальных местах купания соответствуют норме

Администрация города Кургана проинформировала жителей областного центра и гостей зауральской столицы, что по результатам проб, взятых Центром гигиены и эпидемиологии в Курганской области, и проведенных лабораторных испытаний качество воды в реке Тобол в официальных местах отдыха и купания соответствует требованиям Санитарным правилам и нормам Российской Федерации.

Напомним, что ранее администрация города Кургана рекомендовала временно воздержаться от купания в реке Тобол на бульваре Солнечном и на «Бабьих песках». Поскольку из-за жаркой погоды количество бактерий в воде превысило установленные нормы. Сейчас ситуация нормализовалась.

Напомним, что по заданию департамента развития городского хозяйства Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области регулярно, каждые 10 дней, проводит отборы проб воды во всех официально разрешённых местах для купания.

Фото Анастасии Пережегиной.

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