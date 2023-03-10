Власти Курганской области готовы поддержать аграриев региона в агростраховании

Правительство Курганской области готово поддерживать сельхозтоваропроизводителей в вопросах страхования рисков агропроизводстве, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Размер возмещения хозяйствам по страхованию посевов сельскохозяйственных культур составляет до 70%, по страхованию сельскохозяйственных животных до 50% от начисленной страховой премии, данная информация была озвучена в рамках видеосеминара, организованного представителями одного из российских банков, 10 марта.

- Курганская область, будучи ориентированной на сельхозпроизводство, в то же время является зоной рискованного земледелия. Мы должны предусмотреть все сопутствующие риски, агрострахование - это один из способов снизить убытки из-за негативных факторов. Механизмы льготного страхования есть и они работают. У нас предусмотрен ряд программ, которые позволяют аграриям компенсировать часть затрат на договоры страхования, - прокомментировал директор департамента АПК Павел Кощеев.

Также вопросы агрострахования, меры господдержки и подготовка к сезонным полевым работам будут обсуждаться в рамках зональных агрономических совещаний, проведение которых анонсировал глава аграрного ведомства. Ближайшее заседание по этим вопросам хотят провести в Юргамыше 14 марта для аграриев юго-западной зоны.

В 2022 году сумма компенсаций, выплаченных хозяйствам, превысила 32 млн рублей, в области растениеводства 31,3 млн руб, животноводства - 715 тыс руб.

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