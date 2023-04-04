Власти призывают курганцев сообщать о незаконной парковке автомобилей

Парковка запрещена на газонах, детских игровых и спортивных площадках, у подъездов жилых домов и на территориях с зелеными насаждениями.

К сожалению, в городе немало мест, где водители привыкли парковаться в нарушение этих правил. Так, в районе здания № 17 по проспекту Машиностроителей недобросовестные автолюбители превратили газоны в место парковки. По данным городской административно-технической инспекции, только по этой территории с начала года к ответственности за незаконную парковку автомобилей привлечены уже более 60-ти нарушителей. 43 материала о подобных нарушениях на данном участке сейчас находятся в работе. Ежедневно специалисты АТИ фиксируют на фотокамеру от 15-ти до 25-ти нарушений, касающихся незаконной парковки транспортных средств.

Если подобное нарушение зафиксировано впервые, гражданину выносится предупреждение либо налагается административный штраф, в размере от 2-х до 4-х тысяч рублей. За повторное нарушение сумма штрафа от 3-х до 5-ти тысяч рублей. Предупреждений за повторное нарушение не предусмотрено.

Городские власти призывают неравнодушных граждан, которые хотят видеть наш любимый город чистым, красивым и безопасным, сообщать сообщить о фактах незаконной парковки с приложением фото- и видеоматериалов в Департамент развития городского хозяйства администрации города Кургана по адресу: drgh@kurgan-city.ru.

Подтверждающие факт нарушения материалы должны содержать адрес, где незаконно припаркован автомобиль, дату и время совершения правонарушения, регистрационный номер транспортного средства, размещенного в неположенном месте.

Кроме того, с информацией о нарушениях можно обратиться в управление административной практики департамента развития городского хозяйства по телефону: 42-89-05 и в Административно-техническую инспекцию города Кургана» по телефону: 42-82-49 или на электронную почту: ati-kgn@mail.ru.

По информации инспекторов, частично решать проблему помогают предупреждающие о запрете парковки аншлаги. Они установлены у недавно реконструированного моста по проспекту Машиностроителей,в районе зданий № 96г по улице Бурова-Петрова и № 20 по улице Пушкина. Благодаря наглядным предупреждениям количество нарушений значительно снижается. Практика размещения информационных аншлагов в районах, где часто наблюдаются случаи незаконной парковки транспортных средств, будет продолжена.

Фото Николая Пушилина.

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