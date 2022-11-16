Власти Шадринска опровергли фейковую информацию о неоказании помощи мобилизованным

Шадринцы отправили тёплое белье мобилизованным землякам в воинскую часть в Елани. Также гуманитарный груз, в который вошли спальные мешки, тёплая одежда,отправлен в Чебаркуль.

Власти города Шадринска ответили на фейковую информацию, распространяемую в социальных сетях, о якобы бедственном положении земляков, проходящих воинскую службу в одной из воинских частей по частичной мобилизации.

«Все жители города Шадринска, призванные в рамках частичной мобилизации, перед отправкой в воинские части на пунктах сбора были обеспечены по поручению губернатора Вадима Шумкова предметами экипировки первой необходимости и сухими пайками. Так, перед отправкой в Чебаркуль все мобилизованные из Шадринска были обеспечены спальными мешками, туристическими ковриками, маскхалатами, тёплыми флисовыми балаклавами и носками, термобельём, фонариками и сухими пайками. Сегодня в Чебаркуль отправлен груз, в который вошли теплая одежда, обувь, средства личной гигиены, продукты», - говорится в официальной информации администрации города.

Власти города отмечают, что правительство региона продолжает оказывать помощь в обеспечении необходимыми предметами экипировки, снаряжения и продовольствия мобилизованных, находящихся на боевом слаживании в Елани. Сегодня, 16 ноября, из Шадринска отправили очередной груз гуманитарной помощи и общевойскового оборудования в Елань.

Социальные службы города в постоянном контакте с военнослужащими, находящимися в учебных центрах в Елани и Чебаркуле, и готовы и дальше помогать в решении возникающих вопросов.

Кроме того, сообщается, что мобилизованным по инициативе губернатора дополнительно из областного бюджета учреждены единовременные выплаты. Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей. Семьям и родственникам мобилизованных граждан из Шадринска и других муниципальных округов, проживающих на территории города, оказывается адресная социальная помощь, которая также включает возможность получения выплат на решение неотложных вопросов.

Фото предоставлено Молодёжным порталом Зауралья.

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