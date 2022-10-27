Власти Шадринска стремятся комплексно подходить к вопросу благоустройства территорий возле соцобъектов

Глава города Шадринска Антон Мокан рассказал о благоустройстве территорий возле соцобъектов.

«В этом году запустили новый детский сад и заасфальтировали дорогу к нему, но нельзя забывать и о пешеходах. Поэтому уже приступили к строительству нового тротуара. Следующий этап - освещение. Выполним все работы до конца года.

Рядом возводим еще один важный объект - школу на 1100 мест. Чтобы тяжелая техника не повредила новую дорогу и тротуар – организовали технологический проезд. Стараемся благоустраивать территории комплексно», - сообщил в личном аккаунте социальной сети «Вконтакте» глава города Шадринска Антон Мокан.

Ранее глава города рассказывал об установке на улицах Проектной, Развина, Бажова, Тюменской уличного освещения. Сейчас, по его словам, идёт монтаж оснований под опоры.

«Строительство новых линий освещения стало возможным благодаря создаваемому совместному предприятию администрации города и АО «СУЭНКО», - сообщил Антон Мокан.

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