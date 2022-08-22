Во всех муниципалитетах Курганской области сегодня отмечают День флага России

Сегодня, 22 августа, во всех муниципалитетах региона проходят мероприятия, посвященные празднованию Дня флага России. Тематические акции, концерты, экскурсии, выставки и мастер-классы организованы повсеместно в учреждениях культуры и соревнования – в учреждениях спорта.

В Кургане в 13:00 в Городском саду на большом праздничном концерте представят интерактивные программы государственных учреждений культуры Курганской области и тематические фотозоны. Горожанам выдадут наклейки на авто с Z-символикой и ленточки с триколором. Кульминацией станет яркий флешмоб «Zа флаг».

В 17:00 в ЦПКиО в рамках регионального проекта «СпортЛето» состоится праздничный забег. Участие примут спортивные федерации и спортивные учреждения Курганской области. Во главе забега – начальник областного управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин. Приглашаются все желающие! Форма одежды – спортивная, предпочтительно футболки белого, синего или красного цвета.

В 18:30 курганцев и гостей города ждут на набережной реки Тобол около филармонии – здесь развернут 25-метровый триколор и исполнят гимн Российской Федерации. Всем желающим будут наносить аквагрим в цветах флага и раздавать ленточки с триколором.