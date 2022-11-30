Во Всероссийском конкурсе «Безопасные дороги» участвовали 30 тысяч курганских школьников

Почти 30 тысяч школьников Курганской области приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая проходила на образовательной платформе Учи.ру при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году проект охватил около 4,5 млн мальчишек и девчонок.

Снижение аварийности на дорогах — задача, которая заложена в национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». И в особом приоритете ― детская безопасность. Именно поэтому проведение олимпиады «Безопасные дороги», целью которой является повышение знаний школьников о мерах безопасности на дорогах, получило большой отклик среди детей и родителей. Более 4 миллионов 458 тысяч учащихся 1-9 классов по всей стране приняли участие в онлайн-олимпиаде в 2022 году, что на 700 тысяч больше, чем в предыдущем, ― сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По окончании мероприятия участники получили памятные сертификаты, грамоты и дипломы победителей.

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