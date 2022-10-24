Во Введенском филиале Центра помощи детям создадут мини-завод по переработке мусора за 1 млн рублей

Введенский филиал Центра помощи № 1 стал победителем грантового конкурса «Вклад в будущее», представив на всероссийский конкурс проект «ЭкоМиниЗавод» по переработке мусора на базе «LEGO Mindstorms EV3». Автором проекта выступила руководитель детского кружка «Роботехника» Татьяна Хлызова.

Идея создания мини-завода возникла, когда ребята обсуждали экологическую проблему по сортировке и переработке мусора. Однако для воплощения идеи нужнабыла техника, оборудование и роботы. Для того чтобы запустить конвейер по сортировке и переработке мусора, необходимо создать программу. Благодаря выигранному гранту в Центре помощи детям оборудуют новый компьютерный класс, где ребята смогут закончить свой проект и запустить ЭкоМиниЗавод.

На детском ЭкоМиниЗаводе будут трудиться робот-погрузчик, робот-манипулятор, робот-сортировщик.

«Этот проект даст ребятам дополнительные знания и навыки в дальнейшей жизни, разовьет интерес к конструированию, программированию и управлению роботами, повысит уровень их экологической культуры, что также немаловажно», – сообщиланачальник Главного управления социальной защиты населения Елена Ситникова.

Фото Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

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