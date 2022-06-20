Вода и песок на курганских пляжах соответствуют нормам, но купаться пока не стоит

Взятые на курганских водоёмах пробы воды и песка соответствуют нормам.

Напомним, этим летом в Кургане можно искупаться в трёх пляжах: «Бабьи пески» в районе ЦПКиО, на Бульваре Солнечном и на водоёме Голубые озёра.

Здесь было обследовано дно, очищено от мусора, приведены в порядок прибрежные территории. Там, где необходимо, скошена трава, осмотрено оборудование и произведён ремонт. Сейчас в местах купания ежедневно осуществляется уборка мусора. Кроме того, в официальных местах купания дежурят спасатели и выставлены посты, уточнили в пресс-службе администрации города.

Вода ещё не прогрелась. Необходимо дождаться установления тёплой погоды. Кроме того, администрация города напоминает, что необходимо посещать только официально открытые места отдыха и купания, где несут дежурство спасатели. Также следует соблюдать правила безопасного поведения на воде. Будьте внимательны и осторожны!

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