Водитель «скорой» Владимир Косачев готов в любое время дня и ночи прийти на помощь

Водительский стаж у Владимира Леонидовича Косачева – водителя скорой помощи в Белозерской ЦРБ 36 лет. С 2007 года колесит вместе с фельдшером по дорогам округа на скорой. Побывал практически во всех населенных пунктах округа, на каждой улочке, где живут земляки.

«Порядочный и добросердечный. Серьезный и надежный. На него можно положиться. Готов в любое время дня и ночи прийти на службу», – так отзываются о нем не только коллеги, но и многочисленные пациенты.

В медицине не должно быть «случайных» людей. Поэтому и водитель тоже причастен к этому ответственному процессу. Обязательно помогает фельдшерам – и первую помощь больному оказать может, и чемодан с медикаментами донести, и, если надо, на носилках пациента транспортировать.

Каждую смену Владимир Леонидович, как и все водители, проходит предрейсовый медицинский осмотр. В свободное от вызовов время он проводит либо в гараже, если нужно починить машину, либо в специальной комнате для отдыха, где можно выпить чаю. Но случаются дежурства, когда и время перекусить едва выкроишь.

Опасности поджидают на каждом шагу, а риск для здоровья и более того для жизни есть всегда. Мы стараемся об этом не думать, когда перебегаем через дорогу на красный свет, пренебрегаем ремнем безопасности в автомобиле и гуляем поздно вечером по проезжей части. А сотрудники скорой помощи напротив никогда об этом не забывают. Спасать жизни – долг врачей. Но водитель скорой помощи заслуживает отдельного внимания, ибо «мчаться наперегонки со смертью» – не просто особенность его работы, но и обязанность.

Ольга Митрофанова. Газета «Боевое слово».

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