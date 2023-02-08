«Водный Союз» досрочно завершил ремонт коллектора в Кургане

Бригады «Водного Союза» досрочно завершили работы на самотечном коллекторе диаметром 600 мм по ул. К.Мяготина в районе магазина «Детский мир». Движение автотранспорта по ул. 1 Мая и ул. К.Мяготина восстановлено в течение дня. Работы на участке ул. 1 Мая от дома № 10/7 до пересечения с ул. К.Мяготина должны были проводиться с 1 февраля по 2 марта. Помимо закрытия ул. 1 Мая было сужено движение по ул. Мяготина в районе «Детского мира». Проведенный ремонт коллектора рассматривается как подготовительный этап к более масштабным работам, которые начнутся в этом году на ул. К.Мяготина от ул.Зорге до ул. Невежина.