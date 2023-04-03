"Водный союз" усиливает контроль за качеством воды в Тоболе

В Кургане усиливается контроль за рекой Тобол – единственным источником питьевой воды в городе. Ежегодно в связи с паводком меняется химический состав природной воды. Часть показателей существенно снижается за счет разбавления (жесткость, сухой остаток), часть показателей резко возрастает в связи с началом движения речной воды (мутность, цветность). Задача «Водного Союза» не только своевременно зафиксировать, но и оперативно отреагировать на все изменения состава речной воды.

«В период паводка мы увеличиваем периодичность исследований воды. Лаборатория предприятия работает в круглосуточном режиме. Пробы природной воды берутся ежечасно. Усилен контроль по микробиологическим показателям как природной воды, так и воды центрального водоснабжения». - рассказала заведующая испытательной лабораторией контроля питьевой воды АО «Водный Союз» Анастасия Бороздина.

Результаты лабораторных исследований незамедлительно передаются технологам очистных сооружений водопровода. Получив оперативную и достоверную информацию об изменениях состава воды они эффективно корректируют дозы реагентов. В период паводка испытательная лаборатория контроля питьевой воды отбирает за сутки более 60 проб, проводит более 400 анализов по 14 показателям. Информация о качестве воды передается в управление Роспотребнадзора.