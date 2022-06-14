Военкоры соберут помощь бойцам республик Донбасса

С помощью портала "Все для Победы" жители России смогут отправить деньги и гуманитарную помощь бойцам Донецкой и Луганской народных республик. Работу портала организовал Общероссийский народный фронт. «Теперь каждый, кто имеет возможность помочь ребятам на передовой, может это сделать», – сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Помощь собирают и доставляют военные корреспонденты и известные люди, присоединившиеся к проекту. Все сборы персонализированы, участие военкоров гарантирует не только внимание к проекту, но и то, что помощь точно дойдет до цели. На портале можно выбрать и готовый гуманитарный набор, который отправится в ДНР и ЛНР – продуктовый, медицинский, детский или набор с бытовыми принадлежностями.

По информации expert-club.online.

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