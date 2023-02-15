Военнослужащие и сотрудники Росгвардии пополнили банк крови Кургане

Военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии в рамочном формате социальной ведомственной акции «От сердца к сердцу» в очередной раз смогли посетить областную станцию переливания крови, приняв участие в безвозмездной сдаче донорской крови и ее компонентов для медицинских учреждений Курганской области, сообщили нашей редакции в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«Личный состав подразделений Росгвардии активно участвует в данных мероприятиях, осознавая важность и значимость донорского движения. Многие росгвардейцы являются почетными донорами. Сдавая кровь, мы помогаем спасти жизни», - подчеркнул капитан Руслан Шехватов.

Медицинские работники поблагодарили росгвардейцев за участие в донорском движении, пожелали им крепкого здоровья и успехов в службе и в личной жизни.

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