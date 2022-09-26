Военный комиссариат Шадринска отправил первых мобилизованных ребят

Сегодня в Шадринске, как и в других муниципальных округах, состоялась первая отправка земляков, которые мобилизованы для участия в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на Украине. После прохождения обучения представители Шадринского муниципального округа и города Шадринска отправятся на место непосредственного исполнения задач спецоперации, сообщает пресс-служба администрации Шадринского муниципального округа.

25 сентября на внеочередной комиссии по призыву губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проводить краткое обучение мобилизованных в центрах сбора: «Мы пока не знаем, насколько быстро и эффективно будут организованы вопросы боевогослаживания в подразделениях, куда пойдут наши парни. А потому поручаем ребятам, имеющим реальный, свежий боевой опыт, пояснять нашим парням ключевые моменты. Медики разъяснят вопросы оказания первичной военно-медицинской помощи».

Глава Шадринского муниципального округа Сергей Копылов проводил мобилизованных граждан и пожелал им победы. У защитников настрой бодрый. «Надо – значит, надо», - комментируют ребята факт того, что их призвали на службу Родине. Каждого из них дома будут ждать родители, жёны, дети и близкие.

Сегодня бойцов отправилии в других районах и муниципальных образованиях. Петухово, Альменево, Катайск, Куртамыш – везде у военных комиссариатов можно было увидеть трогательные сцены прощания и вместе с тем храбрость и боевую готовность ребят.

Фото пресс-службы администрации Шадринского муниципального округа.

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