Волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ помогают жителям около паромной переправы в Керчи

Продолжается ликвидация последствия подрыва на Крымском мосту. В полном объеме и по графику восстановлено движение грузовых и пассажирских поездов дальнего следования. Восстанавливается работа пригородных электропоездов. Возобновлена продажа билетов на поезда в Крым из других регионов России.

После теракта на Крымском мосту на полуострове снова запустили Керченскую паромную переправу. Рядом с ней волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ оперативно развернули штаб. Активисты бесплатно раздают продукты и воду людям, ожидающим водный транспорт.

Гуманитарный штаб добровольцы из Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей «Единой России» развернули на переправе еще вчера, 8 октября, когда там начала образовываться очередь из желающих перебраться на другой берег.

Также на месте переправы действует полевой лагерь штаба, где все желающие могут временно переждать очередь. По словам волонтеров, стоящие в очереди жители и туристы относятся к этому с понимаем: пропускают автобусы с людьми и фуры со скоропортящимися продуктами.

По мнению депутата Курганской городской Думы, члена регионального штаба ОНФ Анастасии Денисенко, в это непростое время волонтеры выполняют одну из важнейших задач.

«Вот в таких ситуациях и проявляются лучшие качества наших людей - поддержка, стремление никого не оставить в беде и мгновенно прийти на помощь», — сказала она.

Отметим, что сейчас Керченская паромная переправа продолжает работать в штатном режиме. Как сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко, за сутки через нее перевезли 653 пассажира и около 100 автомобилей.

Также, по его словам, на данный момент доступ на материк осуществляет паром «Керченский 2». К нему присоединятся паромы «Ейск» и «Лаврентий» для того, чтобы перевозить грузовики и фуры не менее 22 метров длиной, а также среднетоннажные автомобили.