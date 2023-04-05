Волонтеры-медики приглашают курганцев пройти «Диктант здоровья»

С 5 по 15 апреля каждый желающий сможет принять участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью и диспансеризации на платформе диктантздоровья.рф. Тест направлен на проверку знаний населения о вопросах диспансеризации и основных аспектах здорового образа жизни. В этом году на сайте появился раздел для школьников «Параграф о здоровье», где учащиеся смогут получить знания о здоровом образе жизни, а также проверить свои знания.

Обеспечение охвата всех граждан страны профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией – важная часть нацпроекта «Здравоохранение». Диктант здоровья позволит повысить знания населения о профилактике и ранней диагностике заболеваний, а также узнать подробнее о факторах риска, которые вредят здоровью.

Вопросы к диктанту здоровья были разработаны Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и рецензированы сотрудниками ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России и Роспотребнадзора.

Сайт для проведения диктанта был разработан к акции в 2022 году. В этом году принять участие в диктанте смогут и школьники – для них подготовили «Параграф о здоровье». Задания, направлены на повышении уровня информированности школьников о здоровье и ведении здорового образа жизни, ребята смогут проходить задания индивидуально. При выполнении всех заданий участникам высылаются электронные сертификаты.

В прошлом году в «Диктанте здоровья» приняли участие более 25 тысяч россиян. Организаторы уверены, что в этом году участников окажется намного больше.

Фото с сайта freepik.com

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