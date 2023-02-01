Волонтёр Сергей Сыренков стал новым «хозяином тайги» рябковского леса

Перво-наперво о его фамилии. Я где-то читал, что в Шадринске, ещё в царской России, существовал такой городской праздник – Сырная неделя. Будто бы шадринцы неделю питались сыром. Только промазал я со своей версией… Сергей Викторович родом с Алтая. Сыренковых на Алтае – тьма. О нём, как о хорошем организаторе всякого рода пробегов и заядлом бегуне, написано немало газетных статей. Он бегал два раза марафон, даже во французском городе Париже. А вот два последних года Сыренков попадается мне на глаза в лесу. Зимой и летом. Немного о нём под своим лыжным ракурсом.

Прошлой зимой шёл я по рябковскому лесу на лыжах двухшажным попеременным ходом с двухопорным скольжением, который в народе в шутку называют «ворошиловским». Так в пожилом возрасте ходил наш вождь Климент Ефремович Ворошилов, большой любитель лыжных прогулок.

Под ногами идеально подготовленная лыжня – как для классического, так и для конькового хода. Был лёгкий морозец, народу в лесу отдыхало немало. Я останавливал и спрашивал встречных: «Знаете ли вы, кто так славно подготовил лыжню?» В ответ дружно: «Конечно знаем! Директор школы Сыренков». Останавливал ребят, стремительных, как пули, и те подтверждали с охотой: «Знаем, знаем! Сергей Викторович Сыренков».

На ловца и зверь бежит. Гляжу, поднимается медленно в гору снегоход «Буран», а за рулём сам Сергей Викторович. Есть в рябковском лесу, в двух километрах от посёлка, одна хорошая ямка и при ней приличный бугорок, который заставляет попыхтеть мотор снегохода. Старшим ребятам железнодорожной школы №17 нужен простор, нужна трасса в лесу с подъёмами, спусками, поворотами и под «конёк».

Вот и готовил для них лыжню сам директор школы. Тормознул я его и задал сакраментальный вопрос: «Как называется человек, который работает бесплатно?» Сергей Викторович не раздумывал: «Волонтёр». От человека, рождённого и возмужавшего в СССР, я надеялся услышать что-нибудь вроде: тренер-общественник, комсомолец-доброволец, тимуровец и даже корчагинец.

Слово французского происхождения как-то незаметно вытеснило наши символы и заняло лидирующее положение, обогатилось новыми смыслами и расширило диапазон своих возможностей. Мало того – на российских просторах зазвучало гордо.

Работая директором Курганской школы-интерната №17 ОАО «РЖД», Сергей Сыренков провёл 24 легкоатлетических пробега, посвящённых памяти Д.М. Карбышева, 10 марафонов,17 пробегов летом по 5-километровой Рябковской лыжной трассе. Он не простой волонтёр – он матёрый Волонтёрище!

Не заросла народная тропа

В 80-е годы, когда коньковый ход, как вихрь, ворвался в программу лыжных соревнований, перед работниками лыжной базы завода имени В.И. Ленина встала задача: на участке леса между федеральной трассой и посёлком Рябково проложить маршруты для дистанций 3 и 5 км, максимально используя небогатый местный рельеф. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам и спортивному ориентированию Геннадий Сукманов среди многообразия дорог, накатанных телегами жителей старого Рябково, выбрал самые удачные. Зная рябковский лес как свои ладони, он воспользовался спортивной картой, изготовленной технологом завода, мастером спорта Анатолием Тушиным. Вариант Геннадия Ивановича для этих мест оказался таким, что лучше не придумаешь…

Прошло всего 36 лет, а людям, топающим по трассе летом и зимой, на лыжах и без них, с палками для скандинавской ходьбы или с детской коляской, кажется, что этот маршрут существовал всегда. Для жителей Рябково он свой Невский проспект, своя ухоженная набережная реки Тобол в Кургане.

Заводской «левша» Владимир Бодриков (царство ему небесное) изготовил прибор для измерения лыжных дистанций. Виктор Кочкаев по разрешению главного лесничего лесхоза Владимира Пахунова, не трогая луба, подровнял кору сосен, обработанную поверхность покрасил в красный цвет, а когда грунт подсох, нанёс белой краской цифры 3 и 5. Эти цифры до сих пор несут свою верную службу…

После долгой разлуки приятно было посетить наше коллективное творенье, которое находилось в хорошем состоянии. Оказывается, там начиная с 2011 года обосновался товарищ Сыренков. Ему стало стыдно за свою спортивную форму, и он принял решение начать новую жизнь. Бегуну-марафонцу пришлись по душе наши дистанции, особенно пятикилометровая.

Так без труб и барабанов, без пламенных речей и шампанского мы неофициально передали наше детище в надёжные руки Сергея Сыренкова. В отличие от асфальта пыльных дорог бегать по лесным тропам в окружении вековых сосен просто несравнимое удовольствие. Я рад, что нашёлся новый «хозяин тайги» рябковского леса. В народе про такие приятные случаи говорят: сам Бог послал.

Сладкое слово свобода…

В начале августа прошедшего лета пошёл я в лес за берестой для растопки печки в бане и встретил Сыренкова с деревянной снеговой лопатой в руках. Вид у него был безумно радостный. Такой, что, грешным делом, подумалось: наверное, что-то хорошее принял на грудь Сергей Викторович… Оказалось, ещё лучше. Друзья привезли ему и свалили на некомфортный участок 3-километровой трассы несколько машин опилок, чтобы этими опилками засыпать выступающие из земли корни деревьев.

Приятно наблюдать за энергично работающим человеком. Поработает Сыренков в темпе пару минут, остановится отдохнуть, вскинет лопату, как автомат Калашникова, вверх и на весь лес крикнет: «Свобода! Свобода!»

Было время в начале 60-х, когда мы пели: «Куба, любовь моя, остров зари багровой…». И я ждал, что директор школы издаст боевой клич кубинских барбудос: «Родина или смерть!». Но Серёжа Сыренков появился на свет 2 декабря 1956 года и слова этой песни ещё не выучил. А в процессе разговора выяснилось, что у него закончился контракт, а подписывать новый мешает «пожилой возраст» – 66 лет.

Да, такие на железной дороге законы. Как в авиации и космической отрасли. Странно это… Государством в преклонном возрасте и с деменцией руководить можно, а школой – нельзя. Вывод: должность директора школы главнее должности главы государства…

Второй сезон Сергей Сыренков тренируется и участвует в лыжных мероприятиях курганского лыжного клуба «Русич», руководит которым Григорий Иванович Русаков. Съездил в Тюмень, опробовал лучшую в мире лыжную трассу на «Жемчужине Сибири». В новом году пробежал дистанцию в Далматово. Хороший он сделал выбор…

Дело у него пойдёт. Он же дачник. Сельхозработы на огороде с лопатой, тяпкой, топором – отличные подготовительные упражнения для лыжника. Порылся я в своём чемодане и отыскал несколько баночек лыжной мази иностранного производства, подаренных мне когда-то Петром Павловичем Тюленёвым. Подумал: «Чем не символический подарок начинающему лыжнику, отличнику физической культуры и спорта РФ, почётному железнодорожнику Сыренкову С.В. от чемпиона Европы среди железнодорожников, мастера спорта СССР Тюленёва П.П.».

Напоследок моё напутствие. Дорогой Сергей Викторович! Желаю тебе здоровья и успехов в новом виде спорта и волонтёрском движении. И чтобы твой тернистый путь освещала все годы светлая женщина, твоя любимая жена Светлана.

Дмитрий Семионов, почётный мастер спорта СССР по лыжным гонкам. Фото из семейного архива.