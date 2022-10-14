Волонтёры Кургана собирают посылки для мобилизованных

В Зауралье продолжается сбор гуманитарной помощи для мобилизованных. Волонтеры, сотрудники Регионального центра развития добровольчества и студенты формируют наборы для мобилизованных, которые отправят в Свердловскую область. Вместе с тем школьники пишут письма. Их вместе с шоколадками вкладывают в посылки, чтобы зарядить доброй энергией и теплом бойцов, которые будут сражаться за нашу Родину. Губернатор Вадим Шумков высказал инициативу отправления таких посылок каждому мобилизованному жителю региона.

Молодёжный портал Проспект45 пообщался с исполняющей обязанности руководителя центра развития добровольчества Ксенией Алексеевой. «Сегодня формируем наборы для мобилизованных граждан, включающие в себя печенье, галеты, хлебцы, тушенку, консервы, конфеты, сахар, сгущенное молоко, спички, зажигалки, тёплые носки, туалетную бумагу, влажные салфетки. Волонтёры, студенты Курганского педагогического колледжа и промышленного техникума, техникума сервиса и технологий, неравнодушные граждане раскладывают гуманитарную помощь так, чтобы в каждом наборе было все необходимое», - рассказала Ксения.

Из региона мобилизованным землякам помимо еды и писем передают одежду, снаряжение, специальное военное оборудование: газовые плитки с газовыми баллонами, палатки, печки. Всё это пригодится бойцам в дороге и на Украине.

Напомним, в Кургане гуманитарная помощь принимается ежедневно без выходных с 10:00 до 19:00 по двум адресам: улица Советская, 110 и улица Техническая, 4.

Помимо этого можно помочь финансово, переведя средства на специальный счёт.

Номер расчетного счета: 40603 810 4 3200 4000017

Корреспондентский счет: 30101 810 1 0000 0000650

Валюта счета: RUB

БИК: 043735650

Наименование банка: ПАО Сбербанк

ИНН: 4501028290

Наименование получателя: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 1»

Место обслуживания: Курган

Наименование платежа: пожертвование

Физическим лицам нужно указать ФИО, юридическим – свои реквизиты.

Фото предоставлено молодёжным порталом Зауралья.

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