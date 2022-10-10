Вопросы по холодным батареям курганцы могут задать Роману Медведеву

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана Роман Медведев сегодня, 10 октября, проведёт очередной прямой провод с населением по вопросам запуска тепла и температурного режима в квартирах.

Позвонить на «горячую линию» курганцы могут в течение полутора часов: с 17:00 до 18:30. Задать вопросы по запуску тепла можно будет по телефону: 42-85-00. Также можно направить сообщения о завоздушенных стояках и отсутствии тепла на адрес электронной почты dialog@kurgan-city.ru. В пресс-службе администрации города отметили, что все сообщения, которые поступят на адрес данной почты и на «горячую линию», департамент ЖКХ возьмет в работу.

Несколько десятков многоквартирных домов было запущено в течение дня 9 октября по результатам выездов на проблемные объекты руководителей и сотрудников департамента жилищно-коммунального хозяйства, а также работы специалистов теплоснабжающей организации и техперсонала управляющих компаний.

К примеру, подключён к теплу дома по ул. Станционной, 46 и 62, Гоголя, 103, 105, 107, К. Мяготина, 101, 169 и многие другие. Работы по подключению к теплу жилых домов продолжаются.

- Эта работа будет продолжена до тех пор, пока ресурсом надлежащего качества не будет обеспечен каждый потребитель, -пояснил директор ДЖКХ Роман Медведев.

Фото предоставлено Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана.

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