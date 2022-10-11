Воскресная школа кафедрального собора Кургана приглашает подростков в церковный хор

Воскресная школа при курганском кафедральном соборе святого Александра Невского объявляет набор юных талантов в возрасте от 11 до 17 лет для участия в детском церковном хоре.

Воспитанники хора будут обучаться хоровому пению, принимать участие в богослужениях, выступать на конкурсах и фестивалях, получать духовно-нравственное и эстетическое воспитание, сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Прослушивание состоится 15 октября в 14:00 в Культурно-просветительском центре Курганской епархии по улице Пичугина, 15/1 (вход с улицы Советской).

Обязательно наличие музыкального слуха! Занятия бесплатные.

В минувшее воскресенье состоялось первое занятие в шахматном клубе воскресной школы при кафедральном соборе святого Александра Невского в городе Кургане.

Клуб открылся благодаря Курганской областной федерации шахмат по программе «Шахматы в школе». Федерация помогла приобрести комплекты шахмат, демонстрационную ламинированную шахматную доску, шахматные электронные часы.

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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