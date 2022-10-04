Воспитанники центра отдыха и развития в Чумляке готовятся тестировать новое оборудование

К открытию в центре отдыха и развития в Чумляке Щучанского муниципального округа подготовлены новые лаборатории по химии, физике, биологии, инженерные мастерские и мастерские по робототехнике, ИТ-кабинеты, хореографические и музыкальные классы, студии для занятия творчеством.

«Их закупили в этом году на сумму 200 млн рублей. Установка оборудования завершается, скоро наши ребятишки смогут его протестировать. Потому что ребятишкам лучшее», - написал в своём телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Центр последовательно расширяется, превращаясь в серьёзную масштабную площадку межрегионального уровня. Так, к примеру, в Детском спортивно-патриотическом центре в этом году появился стадион, на создание которого направлено более 30 млн рублей.

Фото: t.me/silavpravdevshumkov.

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