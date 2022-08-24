Воспитанники детдомов Зауралья устроят гонки на радиоуправляемых танках

В Губернаторской Шадринской кадетской школе-интернате проходят учебно-тренировочные занятия по изучению основ безопасности военной службы, тактической и строевой подготовок, сохранения здоровья и военно-медицинской подготовки, радиационной, химической и биологической защиты населения.

В военно-учебных сборах «Авангард», которые продлятся до 26 августа, принимают участие ребята из детских домов, уточнили в пресс-службе департамента образования и науки. Сотрудники МВД и Росгвардии проведут для подростков ряд мероприятий. Расскажут о своей работе и устроят гонки на радиоуправляемых танках. Завершатся сборы тактической игрой.

Мальчишки побывают в местном краеведческом музее, посетят занятия в Центре русской народной культуры «ЛАД» и экологический мастер-класс, а также покатаются в Ледовой арене и сыграют в футбол. Для ребят будут организованы экскурсии на Шадринский автоагрегатный завод и в Шадринский политехнический колледж.