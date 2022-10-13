Воспитанники курганской школы-интерната №8 собрали три коробки гуманитарной помощи

Теплые вещи, предметы личной гигиены, консервы, ну и, конечно же, письма-поддержки, написанные школьниками интерната №8, еле уместились в трех коробках. Все они будут направлены солдатам, защищающим рубежи нашей Родины, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области.

«Я хочу выразить свою благодарность тебе, неизвестному мне солдату, за твою верность Отчизне, за то, что ты защищаешь мирное небо над нашими головами, за спокойную жизнь. Благодаря таким людям как Вы, наша страна остается самой сильной и великой. Я надеюсь, что все вы скоро вернетесь домой живыми и невредимыми. А до тех пор вы не должны терять силу духа, мы в вас верим и гордимся!» - написала в своем письме солдату одна из школьниц.

В своих искренних посланиях ребята желают военнослужащим справиться с любыми трудностями и благодарят за смелость и героизм.

«Сейчас в Кургане холодно и грустно. Но когда ты вернешься, на улице засияет солнце. Знай, что ты там не одинок, вся страна с тобой!» - поддержал солдата курганский десятиклассник.

К своим посланиям школьники подходят творчески. Письма они сопровождают яркими иллюстрациями, рисуют мир во всем мире и символы победы.

«В наш департамент ежедневно поступают посылки, коробки, пакеты с гуманитарной помощью от учеников и преподавателей образовательных организаций: школ, колледжей, техникумов. Приносят свои письма со словами поддержи и простые неравнодушные жители. Каждому, кто принимает участие в судьбе мобилизованных граждан, мы говорим огромное спасибо! Вся ваша помощь и пожелания обязательно дойдут до адресатов», - пообещал директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Фото пресс-службы Департамента образования и науки Курганской области.

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