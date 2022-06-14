Воспитательной службе уголовно-исполнительной системы исполняется 65 лет

14 июня 1957 года Министерство внутренних дел официально утвердило «Временное положение о начальнике отряда». Этот день принято считать датой основания воспитательной службы, которая специализируется на исправлении осужденных.

«Воспитать взрослого человека невозможно, но можно показать ему перспективы развития, другой вариант жизненного пути, привести к переосмыслению ценностей», – рассказывает начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Курганской области Константин Розонтреторов.

Задачи воспитательной службы со временем становятся все шире. Сейчас сотрудники службы занимаются профилактикой правонарушений, корректировкой поведения осужденных, оказывают им помощь в решении личных вопросов. В местах лишения свободы большое значение имеет культурно-массовая и спортивная работа – это организация полезной занятости осужденных с целью расширения их кругозора и формирование стремления к здоровому образу жизни. Сотрудники готовят характеризующий материал на каждого осужденного, от полноты и качества которого будет зависеть дальнейшая судьба человека.

За последние годы в исправительных учреждениях Зауралья открыто 145 кружков и секций, на которых занято 1775 осужденных. Количество спортивных площадок увеличилось в два раза, теперь они есть в каждом изолированном участке. Созданы студии кабельного телевидения, телевещание есть в каждом отряде. Колонийское ТВ транслирует новостные передачи, информационно-профилактические ролики, художественные фильмы, концерты. В период отбывания наказания осужденные получают как основное образование, так и профессиональное. Имеется возможность дистанционного обучения в вузах.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что для повышения эффективности воспитательной работы при исправительных учреждениях создаются попечительские советы. В их состав входят руководители учреждений культуры, образовательных и общественных организаций. По словам Розонтреторова, эту практику можно считать успешной. К примеру, в ИК-4 попечительский совет возглавила директор специальной библиотеки им. В.Г. Короленко для читателей с проблемами зрения Светлана Турукина. Теперь в колонии часто проходят интересные просветительские мероприятия, а осужденные изготавливают для посетителей библиотеки тактильные книги и развивающие пособия. В СИЗО-1 для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых проводятся спортивные и патриотические мероприятия с участием сотрудников Курганского дома молодежи, профилактические мероприятия со СПИД-центром, информационные – с библиотекой им. А.К. Югова и так далее.

Главным звеном воспитательной службы являются начальники отрядов. «Это сложная и интересная работа, настолько разносторонняя, что должность нередко называют «начальник колонии в миниатюре», – поясняет Розонтреторов. – А еще это кузница руководящих кадров: смог наладить жизнь отряда, добиться порядка, найти общий язык с осужденными – справишься с чем угодно».

По словам руководителя воспитательной службы УФСИН России по Курганской области, начальник отряда должен прежде всего обладать невероятно высоким уровнем самодисциплины: требовать от самого себя не меньше, чем требует от осужденных. Второе – быть максимально честным. Третье требование – профессиональная грамотность, отличное знание нормативной базы. К тому же сотрудник должен быть внутренне готов к невозможности полностью спланировать рабочий день, к необходимости оперативно решать широкий круг вопросов: бытовых, социальных, психологических и так далее.

Как рассказал Константин Розонреторов, в исправительных учреждениях Зауралья есть немало опытных сотрудников, которые занимаются воспитанием осужденных: Владимир Воронин, Олег Масленников, Сергей Рогов, Василий Рябухин.

В своей повседневной деятельности сотрудники используют опыт ветеранов уголовно-исполнительной системы, отдавших много лет воспитательной службе: Владимира Менщикова, Валерия Вихарева, Владимира Екимова и многих других.