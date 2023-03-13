Воспитателя Катайского детского дома отстранили от работы

По факту появившегося в соцсетях видео с участием воспитанницы и воспитателя Катайского филиала "Центр помощи детям №2" проведено служебное расследование. Об этом сообщила начальник управления соцзащиты Елена Ситникова.

"Мы направили документы в надзорные органы, в силовые структуры. Конечно, это видео никого не оставило равнодушным. Опрошены все воспитатели, дети, которые принимали участие в данном инциденте, установлен факт непрофессионального поведения воспитателя. Детям была оказана психологическая помощь. Проведена судебно-медицинская экспертиза, никаких повреждений не обнаружено", - пояснила Елена Ситникова.

С воспитателями и коллективом детского дома проведены беседы. Воспитатель, фигурировавшая в видео, отстранена от работы. Дальнейшие меры по ней будут приняты с учетом заключения надзорных органов.

Напомним, что накануне в соцсетях появилось видео, где воспитатель берет ребенка за волосы и бросает на кровать.