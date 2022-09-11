Воспоминаниями о работе в «Советском Зауралье» поделился журналист Вячеслав Аванесов

Главной газете региона – 105 лет!

Многие годы активным автором «Советского Зауралья» (так называлась наша газета в советский период) был ветеран зауральской журналистики, заслуженный работник культуры Российской Федерации Вячеслав Аванесов. Он вспоминает, как это было.

Ради нескольких строчек

Для любого человека прошлая жизнь греет душу и будоражит воспоминания. Вот и моя родная газета «Советское Зауралье» в пору моей активной журналистской жизни открывала интересных людей, а еще настоящих фанатиков журналистики. Да, 35–40 лет назад газета «Советское Зауралье» была мерилом настоящего таланта и газетного творчества. Здесь работали интереснейшие незаурядные люди, которые увлеченно рассказывали о жизни Зауралья, удивляли, радовали и восхищали своими статьями.

Вспоминаю 1971 год. Я принят на работу корреспондентом службы новостей областного радио. Моя работа у микрофона не замыкалась лишь работой в студии и повседневной суетой в поисках своих героев для новостной программы «Последние известия». Порой вместе с журналистами газеты мы спешили, чтобы все яркие события нашей жизни. Частенько нас выручали коллеги из «Советского Зауралья». Вместе мы мчались к нашим героям, чтобы не опоздать, успеть и привезти домой материал. И … остаться при этом живыми!

Да, именно так, потому что бывало всякое. Помнится, в начале зимы в 80-х годах прошлого века мы отправились в Целинное, на встречу с первыми целинниками. Машина из газеты подана, и мы плотно усаживаемся в тесном «газике». Рядом с водителем – бывший руководитель района Герой Социалистического труда Николай Прокопьевич Глебов. Сзади, тесно прижавшись друг к другу, его жена Екатерина Григорьевна, рядом известная журналистка Наталья Барсукова и ответственный секретарь газеты Андрей Жуков. Нам же – мне и фотокору газеты Александру Кунгурову, нашлись места на «галерке» – на небольших стульчиках. В нарушении всех правил безопасности перевозки пассажиров. А кто нас остановит, если на борту «газика» убедительно начертано – «Советское Зауралье», а на переднем сидении восседает знаменитый чуть не на всю страну первоцелинник с золотой медалью «Серп и медалью» на груди.

Не доезжая 20 километров до места назначения, нашу машину на скользком асфальте неожиданно заносит ко крутому откосу, и мы... плавно переворачиваемся. Сейчас я не помню, насколько для жизни был опасен такой кульбит. Наверное, могло обернуться по-разному, но все остались живы. Разметались по машине подарки, которые везла для своих друзей чета Глебовых. В перевернутом состоянии жизнь предстает так, словно мы находимся в космическом орбитальном полете. «Все живы?», – невозмутимо спрашивает Барсукова. Она еще не сумела вернуть свое тело в нормальное земное положение, а уже беспокоится о нас. Открыли двери и ползком сумели выбрались из машины. А уже пахнет разливающимся бензином. Любая искорка грозила трагедией «Вот так приземлились!» – шутит Глебов. Ему, ветерану войны, повидавшему и не такое на своем веку, все нипочем. К счастью, обошлось даже без травм и сотрясений. На фото дотошный читатель не заметит на наших лицах испуга. Но признаться, ноги не сразу стали слушаться. И что же, ехать обратно? Куда там! Вперед! На попутных машинах мы упрямо следуем в Целинное, где делегацию из Кургана с нетерпением ждут наш герои.

Всё так – «ради нескольких строчек в газете...». Константин Симонов знал цену репортерского подвига.

Неповторимые люди

Коллектив газеты «Советское Зауралье» тех лет был удивительным и неповторимым. Отдел писем возглавлял незабвенный Михаил Яковлевич Забегай. Бывая в редакции, я обязательно заходил к нему кабинет. Известный фельетонист Забегай – настоящий герой времени. Прошел тяжелыми дорогами Великой Отечественной войны, был тяжело ранен.

Фронтовыми дорогами прошел и журналист Владимир Василевский. В честь курганцев – десантников по его инициативе в Центральном парке культуры и отдыха была открыта аллея памяти воинов – десантников.

Душой большого коллектива вплоть до 2000-ых был бессменный заместитель редактора Александр Нечухрин. Он и сейчас в строю – помнит в мельчайших подробностях, как жила в былые времена большая газета Курганской области.

Журналист и писатель Луиза Гладышева, для которой «Молодой Ленинец» и «Советское Зауралье» стали отправной точкой в главную газету страны – «Советскую Россию». Она автор удивительных книг – о земледельце Терентии Мальцеве и хирурге Гаврииле Илизарове.

Таким же ярким журналистом был и Эрнст Палешкин. Его статьи всегда украшали газету. Не случайно посетивший Курган большой друг нашего земляка поэта Сергея Васильева писатель, сатирик Леонид Ленч, восторженно назвал Палешкина «лучшим очеркистом страны».

Бывая в газете, я обязательно заходил в самый информационно – насыщенный и веселый кабинет, где творил под псевдонимом Карл Вороновский неутомимый журналист с тонким чувством юмора Валерий Паниковский. Он и сейчас по-прежнему в творческом тонусе: пишет в газету и издает книги.

Невероятно, но сотрудником областной газеты «Советское Зауралье некоторое время был легендарный журналист Феликс Медведев, один из самых ярких интервьюеров Советского Союза. Что он делал в провинции? Феликс коренной москвич, дружил с Андреем Вознесенским, человеком был неравнодушным и думающим. Работал в Подмосковье, когда КГБ стало известно, что он хранит письмо Солженицына к делегатам IV съезда писателей. И Феликсу пришлось переехать подальше, в Курган, где жили родители и брат жены Ларисы. Его беседы с кудесником медицины Гавриилом Илизаровым, патриархом земледелия Терентием Мальцевым, сталинским министром здравоохранения Марией Ковригиной читала вся страна. В Кургане Медведев дружил с поэтом Алексеем Еранцевым, художниками Германом Травниковым и Александром Петуховым, фоторепортёром Григорием Леонтьевым, знаменитой семьей литераторов Рановых... В нашем городе библиофил Феликс Медведев провёл первые книжные аукционы, собиравшие сотни горожан – любителей книги. Феликс вернулся в Москву и приобрел всесоюзную и мировую славу, когда в годы перестройки работал в журнале «Огонек». Его откровенные беседы с героями того времени – писателями, актерами, политиками – становились вектором того времени, и ожиданием неожиданных перемен.

Какие прекрасные люди работали в мое время в газете «Советское Зауралье»! Юрий Агафонов, Наталья Юрьина, Юрий Айзов, Рин Перескоков, Евгений Елизаров, Антонин Жуков, Тамара Шутова, Владимир Чоповский, Владимир Межевикин, Виталий Кондратьев, Юрий Прокопьев, Инна Колоколова, многие другие родные моему сердцу имена. Чуть позже засверкали авторы помоложе – Нелли Гессе, Татьяна Маковеева, Татьяна Менщикова.

Был и особый круг, так сказать, натура, нынче ушедшая – внештатные авторы. Таких у газеты было немало, и это расширяло кругозор. Один их них – специалист областного управления сельского Вениамин Ермолаевич Ланских, интеллигент с крестьянской душой, одаренный писательским талантом, он не мог пройти мимо поля. Рассказывал про урожай, про работу механизаторов, про лучших людей – героях сельского хозяйства. Вспоминаю, как о Вениамине Ермолаевиче отзывался директор совхоза «Камаганский» Герой Социалистического Труда Андрей Иванович Бимоканов: «Он первым откроет героев страды и сумеет вовремя подвести итоги борьбы за хлеб».

Многие их названных мною уже ушли в лучший мир. Но стоит открыть пожелтевшие номера газеты, чтобы услышать их голоса. Вспомнить, как хорошо, как честно мы жили, как искренно любили и верили в себя...

Вячеслав Аванесов. Фото Александра Кунгурова.

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