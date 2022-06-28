Врачи Центра Илизарова помогают победителю шоу «Голос. Дети» удлинить кости

20-летний юбилей отметил победитель шоу «Голос. Дети-3» Данил Плужников. Знаменательное событие в жизни юноши произошло сразу после очередного этапа лечения в Кургане по исправлению деформации и удлинению костей нижних конечностей. Миллиметр за миллиметром Данил приближается к своей мечте.

«Впервые в Центр Илизарова Данил Плужников приехал в возрасте семи лет, его рост составлял 78 сантиметров. С помощью классического метода чрескостного остеосинтеза с применением аппарата Илизарова рост Данила увеличили на шесть сантиметров», - прокомментировала специалист отдела маркетинга Центра Илизарова Юлия Дерягина. Первой лечащей бригадой Данила стал коллектив травматолого-ортопедического отделения №17 под руководством профессора, заслуженного врача РФ Анны Аранович. Эстафету по лечению ортопедических последствий врожденного системного заболевания скелета – множественная эпифизарная дисплазия принялакоманда травматолого-ортопедического отделения №14.

Лечащий врач, д.м.н. Константин Новиков говорит, что после первого этапа по коррекции многокомпонентной деформации и удлинению голени и бедра на левой конечности его пациенту предстоит пройти тот же самый путь на правой ноге. Рост Данила уже приблизился к 100 сантиметрам. Главное, что пациент возвращается к полноценной жизни и может активно ходить.

Фото с сайта pylllygrim.ru.