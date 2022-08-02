Врачи Центра Илизарова помогли пациентке вернуться в спорт

Елена Валерьевна Пермякова уже 10 лет занимается спортивным парапланеризмом. На ее счету многочисленные награды и призовые места на региональных и общероссийских соревнованиях среди пилотов параплана.

Несчастный случай в горах прервал спортивную карьеру Елены Валерьевны. Во время тренировочного полета на параплане Елена потеряла управление и врезалась в дерево на скале, при падении получила серьезную травму стопы, переломы ребер.

После этого Елена могла передвигаться только с использованием костылей.

Ситуация изменилась, когда Елена Пермякова поступила в гнойное травматолого-ортопедическое отделение №3. Здесь, спустя три года после получения травмы, пациентке была выполнена операция по замещению дефекта пяточной кости цементом, отметил лечащий врач, заведующий ГТОО№3 Алексей Михайлов.

После лечения Елена впервые за три года смогла ходить без костылей, опороспособность ноги была полностью восстановлена. Зауральская спортсменка искренне благодарна своим врачам, поставившим ее на ноги, не только за возможность ходить, но и вновь летать на параплане.

По информации департамента здравоохранения со ссылкой на пресс-службу Центра Илизарова.

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