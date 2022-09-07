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Врачи Центра Илизарова поставили на ноги 16-летнего пациента из Барнаула

Удалили опухоль и поражённый грудной позвонок.

7 сентября, 2022 - 19:00

Клинический случай с прогрессирующей гигантоклеточной опухолью в грудном отделе позвоночника у 16-летнего юноши из Барнаула стал профессиональным вызовом для нейрохирургов Центра Илизарова. Опухоль за месяц спровоцировала нарастающие неврологические расстройства – слабость в ногах у молодого человека прогрессировала с каждым днем,  перед операцией пациент детского нейрохирургического отделения (ТОО№9) с трудом поднимался, передвигался только при помощи ходунков.

После проведения всего спектра диагностических исследований и на фоне неблагоприятных неврологических прогнозов было принято решение о незамедлительном максимально радикальном оперативном вмешательстве. 

Представитель группы маркетинга Центра Илизарова Наталья Резник рассказала: «В ходе четырёхчасовой операции была удалена не только опухоль, но и пораженный грудной позвонок, с последующей фиксацией позвоночника погружной металлоконструкцией.  Бригада нейрохирургов решила выполнить операцию через задний доступ».

Факторов, осложнивших оперативное вмешательство, было несколько – во-первых, близкое расположение жизненно важных органов (легкие, аорта), во-вторых, высокий риск поражения спинного мозга при  удалении тела позвонка. По статистике, в большинстве случаев от подобных операций в других стационарах отказываются.

Мастерство настоящих ювелиров продемонстрировали илизаровские нейрохирурги:    к.м.н. руководитель клиники патологии позвоночника и редких заболеваний, Алексей Евсюков, врач-нейрохирург Максим Древаль и  врач-анестезиолог-реаниматолог Елена Разноглядова.

Умелые действия команды врачей в прямом смысле поставили на ноги 16-летнего пациента. Если до операции его двигательная сфера была минимальной, то сейчас пациент  уже самостоятельно передвигается. Полное восстановление активности врачи прогнозируют уже через три-шесть месяцев, при условии обязательной реабилитации. 

 

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7 сентября, 2022 - 19:00

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