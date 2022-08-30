Врачи Центра Илизарова приняли участие в ортопедическом форуме

Ежегодная научно-практическая конференция с международным участием «Вреденовские чтения 2022» собрала свыше тысячи участников. Масштабный ортопедический форум проходил с 25 по 26 августа в Санкт-Петербурге. Основные темы медицинского научного мероприятия: тазобедренный, коленный, плечевой, голеностопный суставы, костная онкология, перипротезная инфекция, вертебрология, кисть и микрохирургия.

Врачи Центра Илизарова представили свои передовые исследования как в онлайн-режиме с помощью видеосвязи, так и очно, сообщили в пресс-службе департмента здравоохранения. Делегаты принимали активное участие в медицинской дискуссии по разбору сложных клинических случаев. Также специалисты со всей страны в ходе мероприятия могли страны попробовать себя в различных мастер-классах, ознакомиться с продукцией представленных стендов и послушать выступление коллег.

Фото с официальной страницы Департамента здравоохранения в социальной сети «ВКонтакте».