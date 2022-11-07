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Врачи Центра Илизарова прооперировали пациента с редкой формой болезни Бехтерева

Сейчас он может самостоятельно передвигаться.

7 ноября, 2022 - 18:39

В травматолого-ортопедическом отделении Центра Илизарова проведена операция пациенту с редкой разновидностью болезни Бехтерева.У больного были поражены все суставы, включая суставы позвоночника. Патологические изменения в организме молодого пациента из Свердоловской области начались в 11 лет, а к 30 годам уже сформировалась кифортическая деформация позвоночника.

«Сначала боли были сильные, потом стало сковывать, гнуть и вот до такого возраста согнуло так, что уже ходить было тяжело», - поясняет пациент ТОО №10 Центра Илизарова.

При болезни Бехтерева все суставы изменяются, претерпевают изменения и хрящи, разрушаются межпозвонковые диски, а сам позвоночник становится неподвижным, он срастается в каком-то определенном положении.

В Клинике патологии позвоночника и редких заболеваний Центра Илизарова в данном случае применяют методику инструментальной фиксации в сочетании с вертебротомией – рассечением позвонков на определенных уровнях для дальнейшего сращения позвоночника в функционально выгодном для пациента положении.  

«Операция проводится таким образом, что она не излечивает фоновое заболевание. Мы не можем спротезировать все диски, межпозвонковые суставы. Цель операции – улучшение качества жизни. Пациент может сам передвигаться, обслуживать себя», - рассказала нейрохирург Оксана Прудникова.

 

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7 ноября, 2022 - 18:39

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