Врачи Центра Илизарова прооперировали пациента с редкой формой болезни Бехтерева

В травматолого-ортопедическом отделении Центра Илизарова проведена операция пациенту с редкой разновидностью болезни Бехтерева.У больного были поражены все суставы, включая суставы позвоночника. Патологические изменения в организме молодого пациента из Свердоловской области начались в 11 лет, а к 30 годам уже сформировалась кифортическая деформация позвоночника.

«Сначала боли были сильные, потом стало сковывать, гнуть и вот до такого возраста согнуло так, что уже ходить было тяжело», - поясняет пациент ТОО №10 Центра Илизарова.

При болезни Бехтерева все суставы изменяются, претерпевают изменения и хрящи, разрушаются межпозвонковые диски, а сам позвоночник становится неподвижным, он срастается в каком-то определенном положении.

В Клинике патологии позвоночника и редких заболеваний Центра Илизарова в данном случае применяют методику инструментальной фиксации в сочетании с вертебротомией – рассечением позвонков на определенных уровнях для дальнейшего сращения позвоночника в функционально выгодном для пациента положении.

«Операция проводится таким образом, что она не излечивает фоновое заболевание. Мы не можем спротезировать все диски, межпозвонковые суставы. Цель операции – улучшение качества жизни. Пациент может сам передвигаться, обслуживать себя», - рассказала нейрохирург Оксана Прудникова.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.