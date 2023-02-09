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Врачи областного перинатального центра осваивают новое оборудование

Техника российского производства.

9 февраля, 2023 - 14:10

В перинатальном центре состоялась презентация фетального монитора автоматизированного кардиотокографа. Аппарат представляет графические параметры частоты сердечных сокращений плода, его движение, и другие данные, характеризующие состояние беременной. Программа обеспечивает автоматический математический анализ кардиотокограмм, актограмм и токограмм плода с целью оценки сердечно-сосудистой системы плода, что крайне необходимо на поздних сроках беременности и при родах.

Техника российского производства, город Москва. Между перинатальным центром и представителями фирмы был заключен договор о безвозмездном использовании аппарата перинатальным центром в течение месяца.

9 февраля, 2023 - 14:10

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