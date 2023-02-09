Врачи областного перинатального центра осваивают новое оборудование

В перинатальном центре состоялась презентация фетального монитора автоматизированного кардиотокографа. Аппарат представляет графические параметры частоты сердечных сокращений плода, его движение, и другие данные, характеризующие состояние беременной. Программа обеспечивает автоматический математический анализ кардиотокограмм, актограмм и токограмм плода с целью оценки сердечно-сосудистой системы плода, что крайне необходимо на поздних сроках беременности и при родах.

Техника российского производства, город Москва. Между перинатальным центром и представителями фирмы был заключен договор о безвозмездном использовании аппарата перинатальным центром в течение месяца.